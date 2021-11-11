11 ноября 2021



21-летний житель Мценска отправится в колонию за фальшивомонетничество

Мценский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя г. Мценска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Орловской области Владислав Малкин.

Установлено, что осужденный в период с 30.03.2021 по 01.04.2021, находясь в Москве, приобрел с целью последующего сбыта не менее 14 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей.
Подделки он привез в г. Мценск и сбыл одну из купюр в одном из местных розничных магазинов.

С учетом мнения государственного обвинителя – прокурора области — суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2021 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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