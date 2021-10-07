21-летний житель Орла обвиняется в краже, грабеже, покушении на грабеж и публичном оскорблении росгвардейца

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Орла, который обвиняется в грабеже, покушении на грабеж, публичном оскорблении представителя власти и краже.

Следствием установлено, что в конце февраля 2021 года в вечернее время 21-летний гражданин в одном из сетевых продуктовых магазинов в Советском районе города Орла похитил продукты на общую стоимость свыше 2 800 рублей.

Затем в апреле 2021 года обвиняемый, также в одном из продуктовых магазинов Северного района города Орла, совершил административное правонарушение, в связи с чем туда прибыли сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области, которые стали на месте выяснять обстоятельства происшедшего. В это время обвиняемый в присутствии продавцов магазина нецензурно оскорблял представителей власти.

После этого в апреле 2021 года злоумышленник продолжил совершать преступления. Так, в одном из продуктовых магазинов в Железнодорожном районе города Орла он пытался похитить продукты питания на сумму около 200 рублей, но был остановлен сотрудниками магазина, одному из которых причинил телесные повреждения, после чего выбежал из магазина.

Затем он попытался похитить принадлежащий местному жителю легковой автомобиль марки «ВАЗ», но не смог его завести. Отчаявшись, он начал толкать автомобиль, однако ему не удалось завести двигатель, и молодой человек похитил из автомобиля автомагнитолу, усилители звука, домкрат и аккумулятор всего на сумму свыше 29 000 рублей.

Следствием выполнены необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.