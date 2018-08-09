21-летний житель Орла подозревается в экстремизме

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, в 2014 — 2016 годах подозреваемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» со своего компьютера видеоролики, в которых содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства лиц по признакам расы, национальности, происхождения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное СУ СК.