21-летний житель Орла убил собутыльника куском бетона

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства жителя города Орла 1986 года рождения.

Сообщение об обнаружении возле одного из домов в Северном районе города Орла тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило 13 августа.

Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления и оперативных служб, подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по горячим следам. Им оказался 21-летний житель города Орла.

По версии следствия, 13 августа во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый фрагментом бетонной конструкции нанес мужчине удары по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.