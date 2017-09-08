21 октября орловцев позвали на общегородской субботник

В этот день в разных районах Орла планируют высадить более 1 300 саженцев, обрезку и опиловку ждут почти 1 500 кустарников и деревьев. Общими усилиями горожан и коммунальных служб будут очищены зеленые зоны, улицы, дворы и скверы. Как всегда, повышенное внимание уделят приведению в порядок берегов рек, уборке несанкционированных свалок (кстати, областные чиновники упорно молчат о том, как идет выбор регоператора — а это одно из условий решения проблемы стихийных свалок раз и навсегда). Будет благоустроено четыре воинских захоронения.

Планируется, что в генеральной уборке областного центра примут участие порядка 40 тысяч человек: 1 330 трудовых и 103 образовательных коллективов, более 12 тысяч учащихся.

Участников обеспечат необходимым инвентарем и расходным материалом. В субботнике планируется задействовать 35 самосвалов и 15 фронтальных погрузчиков, а также технику МУП «Спецавтобазы», которые будут распределены по района.

Участие в субботнике могут принять все желающие. Недавно назначенный врио губернатора уже изъявил о своем желании помочь в уборке Орла — он будет трудиться в сквере «Дворянское гнездо».

 

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Опубликовано 20 Окт 2017 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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