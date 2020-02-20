22 февраля спасатели организуют праздник для горожан (12+)

22 февраля в 1-й пожарно-спасательной части г. Орла (ул. Полесская, 59) пройдет спортивно-массовая акция с участием членов семей сотрудников МЧС и всех желающих горожан. Начало — в 11.00.

Организаторы акции — Главное управление МЧС России по Орловской области совместно с ВДПО Орловской области, Всероссийским студенческим корпусом спасателей и Детским парком г. Орла.

Акция начнется с общей зарядки – флешмоба, далее начнут работать нескольких тематических площадок с участием общественных организаций: «Безопасная вода», «Реанимация человека», «Пожарное братство», «Тайна огнетушителей», «Ориентир на местности». В рамках акции будет организован показ техники и оборудования, конкурсы надевания боевки, костюма Л-1, противогаза, на время, в паре с профессионалами, подъем гири, перетягивание каната, раскатывания пожарных рукавов, мастер-классы по реанимации человека, пользованию огнетушителями. После спортивных состязаний всех угостят полевой кашей.

«Фиксики» организуют детскую дискотеку и сюрпризы для детей. Самые активные участники конкурсов получат специальный приз – огнетушитель. Так как многие придут с семьями, будет выбрана самая спортивная семья.

Также будет проведен конкурс в социальных сетях «Лучшее фото с флешмоба». Необходимо сделать интересное фото и разместить его на своей странице в соцсетях, сопроводив хештегами конкурса: #мчсорел #мчс#флешмоб #МЧСзаЗОЖ.

Но главная цель акции – напомнить орловчанам правила безопасного поведения и призвать жителей региона вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС.