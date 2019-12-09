9 декабря 2019



22-летний орловец промышлял грабежами в ювелирных магазинах

В ОП № 1 (по Железнодорожному району) городского УМВД обратились представители сети ювелирных магазинов, сообщившие, что неизвестный молодой человек в одном из салонов похитил золотую цепочку стоимостью более 20 тысяч рублей. Злоумышленник попросил продавца посмотреть украшение, а когда получил его – скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Розыском подозреваемого занимались сотрудники подразделения уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили полученную информацию о возможной причастности к грабежу 22-летнего орловца. Сведения подтвердились. Оперативники также установили, что подозреваемый после совершения противоправного деяния некоторое время находился в Москве.

На днях злоумышленник был обнаружен в городе Орле. В беседе с полицейскими он признался в грабеже. Также была установлена его причастность к аналогичному преступлению, ранее совершенному на территории Заводского района. Он открыто похитил золотую печатку стоимостью порядка 22 тысяч рублей из ломбарда. По данному факту в ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу также было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенных ювелирных изделий. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Дек 2019 в 13:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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