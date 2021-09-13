13 сентября 2021



22-летний житель Орла обвиняется в нападении на полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Орла по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Предварительно установлено, что 4 сентября 2021 года 22-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в развлекательном комплексе, где нецензурно выражался. Его действия пресек сотрудник полиции, который осуществлял охрану общественного порядка. В ответ на замечание полицейского молодой человек ударил его по лицу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Сен 2021 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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