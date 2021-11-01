1 ноября 2021



22-летняя орловчанка, издевавшаяся над маленьким сыном, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Орла, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что обвиняемая с ноября 2020 года по июнь 2021 года проживала со своим малолетним ребенком на съёмных квартирах в Заводском районе города Орла. Женщина систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, наносила своему ребенку побои, совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические страдания, подвергала его истязанию, кроме того, она ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены председателем Следственного комитета РФ на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

В Орле построили новый детский сад
Администрация города Орла приглашает детей на открытие главной городской елки
В Орловской области еще один низководный мост освободился от воды
Опубликовано 01 Ноя 2021 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 48

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"