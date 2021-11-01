22-летняя орловчанка, издевавшаяся над маленьким сыном, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Орла, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что обвиняемая с ноября 2020 года по июнь 2021 года проживала со своим малолетним ребенком на съёмных квартирах в Заводском районе города Орла. Женщина систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, наносила своему ребенку побои, совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические страдания, подвергала его истязанию, кроме того, она ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены председателем Следственного комитета РФ на контроль в центральном аппарате ведомства.