22-летняя орловчанка подозревается в заведомо ложном доносе

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По данным следствия, подозреваемая в октябре 2020 года, исходя из личной заинтересованности, сообщила в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о совершенном в отношении нее преступлении – изнасиловании. В ходе доследственной проверки доводы заявительницы не нашли своего подтверждения, в связи с чем было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, информирует СУ СК по Орловской области.