26 ноября 2018



22-летняя жительница Мценска сдала в утиль чужой автомобиль

Собственник автомобиля «ВАЗ-2107» снял его с учета, чтобы утилизировать, однако на месте машину не обнаружил.

Как сообщает УМВД по Орловской области, автовладелец сообщил о хищении в МО МВД России «Мценский».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место, куда на разборку поступил похищенный автомобиль. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что машину за 7 тысяч рублей продала 22-летняя местная жительница.

Полицейские установили местонахождение девушки. Она не стала отрицать свою причастность к произошедшему. Ранее, девушка заметила стоявший на улице старый автомобиль и решила его продать. Девушка вызвала эвакуатор и, представившись хозяйкой транспортного средства, попросила водителя переправить его на пункт разборки.

В настоящее время ведется следствие. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 11:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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