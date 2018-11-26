22-летняя жительница Мценска сдала в утиль чужой автомобиль

Собственник автомобиля «ВАЗ-2107» снял его с учета, чтобы утилизировать, однако на месте машину не обнаружил.

Как сообщает УМВД по Орловской области, автовладелец сообщил о хищении в МО МВД России «Мценский».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место, куда на разборку поступил похищенный автомобиль. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что машину за 7 тысяч рублей продала 22-летняя местная жительница.

Полицейские установили местонахождение девушки. Она не стала отрицать свою причастность к произошедшему. Ранее, девушка заметила стоявший на улице старый автомобиль и решила его продать. Девушка вызвала эвакуатор и, представившись хозяйкой транспортного средства, попросила водителя переправить его на пункт разборки.

В настоящее время ведется следствие. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.