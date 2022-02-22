23 февраля небо над Орлом озарит фейерверк

Место запуска залпов традиционное – на слиянии Оки и Орлика. Огни влетят на высоту до 60 метров в 20.00. Всего запустят 65 снарядов: 50 «шапок», которые распадутся на разноцветные сферы и букеты, и 15 «павлиньих хвостов». Калибр – 60 мм и 63 мм соответственно.

Также завтра в 12.00 на бульваре Победы состоится церемония возложения гирлянды Славы к стеле «Орёл – город воинской славы». В связи с этим с 6.00 до 13.00 23 февраля 2022 года будет запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35, а с 11.00 до 13.30 – движение по этому же участку. Объезд рекомендовано осуществлять по улице Ленина и площади Ленина, в створе дома №43 по улице Ленина и дома №37 по улице Максима Горького.