23-летняя орловчанка подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат

Как сообщает УМВД по Орловской области, факт мошенничества выявлен участковым уполномоченным полиции.

Отделом дознания УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней гражданки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат».

Как выяснил участковый уполномоченным полиции УМВД России по г. Орлу, девушка зарегистрировалась в зоне с льготным социально-экономическим статусом в Орловском районе, однако фактически там не проживала. В результате, с апреля 2016 по май 2017 года она незаконно получила выплаты на сумму более 185 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что УК РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение части 1 статьи 159.2 УК РФ. В качестве максимального наказания за данное преступление уголовный кодекс предусматривает принудительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.