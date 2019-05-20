23 мая в школах Орла прозвенит последний звонок

В этом году из муниципальных общеобразовательных учреждений выпускаются 1 543 одиннадцатиклассника, около 200 учеников претендуют на медаль «За особые успехи в учении», а также 3 138 девятиклассников.

Учеников лицея №1 с окончанием школы поздравит глава администрации города Александр Муромский.

Уже 27 мая одиннадцатиклассникам предстоит написать первый Единый государственный экзамен по географии и литературе, выпускники 9 классов будут сдавать иностранные языки 24 мая.

Традиционно в этот день будут усилены меры по охране общественного порядка. Сотрудники УМВД России по городу Орлу с 8.30 до 14.00 будут дежурить в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 — в местах массового отдыха: на площади Ленина, в Городском парке культуры и отдыха, Детском парке, сквере Гуртьева, парках Победы, Ботаника, на берегу реки Орлик в районе Дворянского гнезда, в зоне отдыха Медведевского леса по ул. Рощинской.