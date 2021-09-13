24-летний житель Мурманска хотел украсть наушники в Орле

24-летнего безработного уроженца Мурманской области задержали в Железнодорожном районе Орла. Мужчина пытался украсть дорогостоящие наушники в магазине бытовой техники на площади Мира.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, выяснилось, что один из посетителей похитил наушники и, спрятав их во внутренних карманах верхней одежды, попытался вынести без оплаты.

Похищенный товар изъяли и передали работникам торгового заведения.

С задержанным разбираются полицейские.