24-летний житель Мурманска хотел украсть наушники в Орле
24-летнего безработного уроженца Мурманской области задержали в Железнодорожном районе Орла. Мужчина пытался украсть дорогостоящие наушники в магазине бытовой техники на площади Мира.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, выяснилось, что один из посетителей похитил наушники и, спрятав их во внутренних карманах верхней одежды, попытался вынести без оплаты.
Похищенный товар изъяли и передали работникам торгового заведения.
С задержанным разбираются полицейские.