13 сентября 2021



24-летний житель Мурманска хотел украсть наушники в Орле

24-летнего безработного уроженца Мурманской области задержали в Железнодорожном районе Орла. Мужчина пытался украсть дорогостоящие наушники в магазине бытовой техники на площади Мира.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, выяснилось, что один из посетителей похитил наушники и, спрятав их во внутренних карманах верхней одежды, попытался вынести без оплаты.

Похищенный товар изъяли и передали работникам торгового заведения.

С задержанным разбираются полицейские.

 

Орловские коммунальщики вывезли 300 кубометров мусора с территорий кладбищ
В Орле будут судить 18-летнего разбойника
Орел потратит еще четверть миллиарда на ИТС
Опубликовано 13 Сен 2021 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"