24-летний житель Орловской области обокрал пассажирку поезда «Адлер – Москва»

В Орле транспортные полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже личного имущества пассажирки железной дороги.

Вычислить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел обратилась 42-летняя жительница Воронежской области. Женщина сообщила, что накануне вечером она легла спать в поезде «Адлер – Москва», а утром не обнаружила на своей полке сумочку с личными вещами и деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался попутчик пострадавшей — 24-летний безработный житель Корсаковского района Орловской области.

Стражам правопорядка удалось вернуть заявительнице всё утраченное имущество.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). К подозреваемому применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.