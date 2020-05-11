25-летний орловец задержан за кражу дорогостоящего алкоголя

25-летнего жителя Орла задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу дорогостоящей алкогольной продукции.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине в Железнодорожном районе города Орла. Молодой человек спрятал неоплаченные товары под верхней одеждой и попытался пройти через кассовую зону. Персонал торгового заведения заранее нажал на «тревожную» кнопку, обратив внимание на подозрительное поведение посетителя.

Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия. Силовики выяснили, что мужчина находится в региональном розыске по ст.161 УК РФ, информирует пресс-служба Росгвардии.