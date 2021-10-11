11 октября 2021



25-летняя орловчанка подозревается в краже дорогостоящего смартфона

Орловчанка 1996 года рождения подозревается в краже дорогостоящего смартфона. Преступление было совершено в Орле, в одном из развлекательных заведений.

В дежурную часть отдела полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу с заявлением обратилась орловчанка 1973 года рождения. Женщина рассказала, что в ночное время в одном из развлекательных заведений неизвестные похитили принадлежащий ей дорогостоящий смартфон.

По словам потерпевшей, сумма причиненного ущерба составила 29 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую – неработающую орловчанку 1996 года рождения.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что данная гражданка незаметно похитила сотовый телефон потерпевшей, который лежал на диванчике. Похищенный смартфон злоумышленница впоследствии реализовала. В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение краденного имущества.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Окт 2021 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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