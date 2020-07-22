25 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 22 июля в Орловской области зарегистрированы 5403 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1309 человек, выздоровели 4014 человек. 80 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2618 жителей Орла, 619 – в Орловском районе, 565 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 167 – в Ливнах, 128 – в Болховском районе, 115 – в Дмитровском районе, 113 – в Урицком районе, 99 – в Новодеревеньковском районе, 92 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, по 75 – в Свердловском и Ливенском районах, 72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 61 − в Покровском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 47 − в Должанском районе, 40 – в Колпнянском районе, 39 – в Залегощенском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.

За минувшую неделю средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 0,8% и не превысил общероссийских показателей.

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии, показатель составил 22,18 на 100 тыс. населения области, что на 13,2% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели (189 случаев, показатель 25,56 на 100 тыс. населения). На минувшей неделе зарегистрировано 32 случая внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, это на 9,5% меньше, чем за предыдущую неделю (57 случаев), сообщает официальный Портал Орловской области.