25 ноября жители Орла могут вакцинироваться во всех районах города

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня с 9.00 до 20.00 вакцинироваться от COVID-19 можно на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время можно сделать прививку в новом пункте вакцинации в здании фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

С 12.00 до 19.00 жителей Северного района принимают около торгового центра «Европа», расположенного по адресу: ул. Металлургов, 17, корпус 1.

В это же время можно сделать прививку в Заводском районе на 2 этаже здания автовокзала, по адресу: улица Автовокзальная,1.

В Железнодорожном районе с 10.00 до 14.00 работает прививочный пункт в поликлинике «РЖД-Медицина», 2-й этаж, каб. 29 по адресу: ул. 3-я Курская, 56.

Также с 12.00 до 19.00 ежедневно прививают на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.