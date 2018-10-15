25 октября судебные приставы проведут День единого приема граждан

25 октября в УФССП России по Орловской

области и во всех структурных подразделениях службы судебных приставов

состоится День единого приема граждан.

Время приема с 14.00 до 20.00.

Личный прием граждан будет осуществляться руководством Управления,

начальниками отделов, начальниками и заместителями

начальников отделов судебных приставов и судебными

приставами-исполнителями отделов судебных приставов Управления.

Для участия в приеме граждан приглашены члены Общественного

совета при УФССП России по Орловской области, омбудсмены по правам

человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

Гражданам, явившимся на личный прием, необходимо будет предъявить

документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий

полномочия.

Напомним, Управление ФССП России по Орловской области находится по

адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 5.

Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно

получить по телефону: (4862) 72-52-80, информирует пресс-служба ведомства.