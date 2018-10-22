25 октября в Орле состоится телемост с Диной Рубиной (12+)

25 октября в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоится телемост с российской писательницей и киносценаристом Диной Рубиной (12+). Телемост организован в рамках международного проекта «БиблиоМост».

На связи с библиотекой окажутся более двадцати регионов РФ и иностранных государств. Это уже третья встреча такого формата, вызвавшая большой интерес читателей.

#БиблиоМост — международный библиотечный проект, соединяющий библиотеки мира и позволяющий читателям лично встречаться и общаться с писателями в режиме телемоста из ближайшей библиотеки.

В 2018 году из студии библиотек Севера Москвы, Централизованной библиотечной системы Кировского района Санкт-Петербурга, Челябинской областной универсальной библиотеки состоялись телемосты с участием 18 популярных писателей, в течение лета на телемостах побывали Мария Семенова, Михаил Веллер, Анна Матвеева, Екатерины Вильмонт, Полина Дашкова, Александр Архипов и другие авторы, информирует пресс-служба библиотеки имени А.С. Пушкина.