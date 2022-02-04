25 орловцев вступили в регистр доноров костного мозга

Подведены итоги пилотного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За 6 месяцев с момента запуска проекта по почте в разные регионы страны были отправлены письма от Национального регистра доноров костного мозга с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцам. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

Заявки поступили из 82 регионов России. Благодаря Почте России вступить в регистр доноров костного мозга могут жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где нет лабораторий для взятия крови.

Почта России, Национальный РДКМ и Русфонд продолжат сотрудничество и в 2022 году. Специально для этого проекта почта доработала функционал личного кабинета Национального РДКМ: теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь от отправки набора добровольцу до получения собранного биообразца регистром, в том числе период нахождения конверта у потенциального донора. Внесенные изменения позволят получать более глубокую аналитику о движении писем и присылать уведомления тем людям, которые по каким-то причинам не забирают конверты на почте или задерживаются с отправкой биоматериала.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на официальном сайте Национального регистра доноров костного мозга. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца – её оплачивает Почта России, — рассказали в пресс-службе областного правительства.