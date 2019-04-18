18 апреля 2019



26 апреля орловцы смогут узнать о своих долгах

26 апреля судебные приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах».

В рамках акции судебные приставы-исполнители проинформируют граждан об имеющихся у них задолженностях, расскажут о современных технологиях, которые позволяют получить информацию о наличии финансовых обязательств и экономят время при их оплате.

Акция «Узнай о своих долгах» проводится для тех граждан, которые из-за отсутствия информации о своей задолженности не смогли вовремя оплатить налоги, штрафы и прочие платежи.Основной целью акции является популяризация электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и иных онлайн-сервисов ФССП России, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

 

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Опубликовано 18 Апр 2019 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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