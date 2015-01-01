26 апреля в Орле завершается отопительный сезон

Соответствующее постановление глава администрации Орла Александр Муромский подписал 25 апреля.

Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается согласно постановлению Правительства РФ №354 от 6.05.2011 при условиях, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее 8 градусов.

Ограничение не коснется социальных объектов — больниц, школ и детских садов.

В Орле более 60% многоквартирных жилых домов получают тепло от Орловской ТЭЦ. На завершение отопительного сезона потребуется несколько дней, сообщает пресс-служба администрации Орла.