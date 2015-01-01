26 июля орловские приставы проведут День единого приема граждан

26 июля в УФССП по Орловской области и во всех структурных подразделениях службы судебных приставов состоится День единого приема граждан.

Время приема — с 14.00 до 20.00.

Цель мероприятия — повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Для участия в приеме граждан приглашены члены Общественного совета при УФССП России по Орловской области, омбудсмены по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

В ходе акции у всех желающих появится возможность узнать о наличии задолженности и в добровольном порядке исполнить требования исполнительного документа.

Кроме того, граждане смогут получить информацию об имеющихся в Управлении ФССП России по Орловской области вакансиях.

Гражданам, явившимся на личный прием, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Управление ФССП России по Орловской области находится по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 5.

Адреса районных отделов судебных приставов — на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области: http://www.r57.fssprus.ru/.

Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно получить по телефону: (4862) 72-52-80, информирует пресс-служба ведомства.