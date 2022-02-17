17 февраля 2022



26-летний житель Орла ограбил подростка

В Орле местный житель подозревается в грабеже несовершеннолетнего.

Следственными органами следственного управления СК по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

По версии следствия, 15 февраля  подозреваемый находился вблизи одного из домов по улице Деревообделочной в Железнодорожном районе города Орла, где с применением насилия снял с руки 17-летнего учащегося одного из колледжей браслет и с похищенным скрылся с места происшествия.

Благодаря своевременному обращению потерпевшего в правоохранительные органы сотрудниками УМВД России по Орловской области установлено местонахождение подозреваемого.
В настоящее время подозреваемый задержан, потерпевший уверенно опознал его. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 17 Фев 2022 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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