26-летний житель Орла ограбил подростка

В Орле местный житель подозревается в грабеже несовершеннолетнего.

Следственными органами следственного управления СК по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

По версии следствия, 15 февраля подозреваемый находился вблизи одного из домов по улице Деревообделочной в Железнодорожном районе города Орла, где с применением насилия снял с руки 17-летнего учащегося одного из колледжей браслет и с похищенным скрылся с места происшествия.

Благодаря своевременному обращению потерпевшего в правоохранительные органы сотрудниками УМВД России по Орловской области установлено местонахождение подозреваемого.

В настоящее время подозреваемый задержан, потерпевший уверенно опознал его. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, информирует СУ СК.