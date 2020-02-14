14 февраля 2020



260 орловцев воспользовались возможностью сделать Орёл лучше

Более 260 орловцев пользуются социальным проектом «Сделай Орел лучше». Напомним, проект стартовал в июле 2019 года. Инициатором его запуска стал мэр города Василий Новиков. «Сделай Орел лучше» базируется на современных информационных технологиях. Теперь каждый житель нашего региона, скачав мобильное приложение, может сообщить о проблемах без походов по кабинетам и офисам. В тестовом режиме приложение начало работать с Советского района. Затем присоединились Северный и Железнодорожный.

За это время более 260 орловцев зарегистрировались в приложении, 250 установили мобильное приложение. Изначально приложение принимало заявки от горожанам по проблемам, связанным с вывозом мусора. Большинство из них было связано переполненными контейнерными баками. Более того, активность проявили и жители поселка Нарышкина Орловской области. При помощи сервиса они сообщили о поврежденном мусоровозном контейнере, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Самыми активными проявили себя горожане, проживающие в Советском районе. От них поступило более половины заявок. Все они были исполнены или же даны разъяснения, по какой причине заявка на этом сервисе не может быть выполнена.

Отметим и оперативность мусороуборочных компаний города. Они поддержали идею участия в этом проекте и своевременно реагировали на обращения орловцев.

Вместе с тем, множество жалоб горожан были адресованы управляющим компаниям и коммунальщикам: запах в подвале, отсутствие освещения в подъезде, нехватка парковочных мест, ямы на дорогах, забитые ливневые канализации.

В этой связи мэр города Василий Новиков поручил расширить категории заявок. Теперь орловцы, помимо проблем, связанных с вывозом мусора, при помощи сервиса «Сделай Орел лучше», могут сообщать и о коммунальных проблемах: благоустройство и уборка дворовых территорий, техническое содержание и уборка дома, содержание проездов и тротуаров. В настоящее время достигнута договорённость о сотрудничестве с МУП «ЖРЭП Заказчик».

 

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Опубликовано 14 Фев 2020 в 11:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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