27-летнюю девушку-инвалида из Мценска лишили свежего воздуха

27-летняя девушка, инвалид первой группы из Мценска, вот уже месяц не бывает на свежем воздухе из-за того, что Первая жилищная управляющая компания демонтировала пандус на первом этаже многоквартирного дома.

Об этом «ОС» сообщила мама девушки 66-летняя Галина Лутошкина.

Семья проживает в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по ул. Машиностроительной 17/2, и единственный способ выбраться на улицу для инвалида-колясочника — это лифт и пандус. Лифт работает, а вот пандуса больше нет.

Более того, по словам Галины Лутошкиной, на неоднократные просьбы установить пандус не реагирует ни УК, ни мценская мэрия.