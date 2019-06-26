26 июня 2019



27-летнюю девушку-инвалида из Мценска лишили свежего воздуха

27-летняя девушка, инвалид первой группы из Мценска, вот уже месяц не бывает на свежем воздухе из-за того, что Первая жилищная управляющая компания демонтировала пандус на первом этаже многоквартирного дома.

Об этом «ОС» сообщила мама девушки 66-летняя Галина Лутошкина.

Семья проживает в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по ул. Машиностроительной 17/2, и единственный способ выбраться на улицу для инвалида-колясочника — это лифт и пандус. Лифт работает, а вот пандуса больше нет.

Более того, по словам Галины Лутошкиной, на неоднократные просьбы установить пандус не реагирует ни УК, ни мценская мэрия.

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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