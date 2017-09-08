27 сентября в Детском парке Орла пройдет большой праздник

27 сентября в 11 часов в Детском парке стартует большой праздник, посвященный 80-летию Орловской области и закрытию летнего сезона, сообщает мэрия Орла.

На площадке перед административным зданием для юных гостей и их родителей будут организованы творческие мастер-классы, игровая программа, веселая викторина, детская дискотека, конкурс рисунков на асфальте.

Главным событием праздника станет запуск большого воздушного шара, на котором все желающие смогут написать свои заветные желания.