Акция «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

3.04.2017г. на сессии областного совета губернатор Потомский В.В. заявил, что вопрос о его отставке должны решать жители области. Поэтому в целях выяснения мнения жителей области предлагаю вам принять участие в акции

«ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Предлагаю выразить свою гражданскую позицию, предусмотренную ст. 29 Конституции РФ, наклеив на свой автомобиль наклейку размером 12 см х 42 см «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Получить наклейки можно по адресу:

г. Орел, ул. Городская, д. 98 (остановка «Лесоторговая база», въезд №3),

либо договориться о получении по телефону 8-953-616-50-55.

Игорь Рыбаков