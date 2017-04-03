Акция «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»
Уважаемые жители Орла и Орловской области!
3.04.2017г. на сессии областного совета губернатор Потомский В.В. заявил, что вопрос о его отставке должны решать жители области. Поэтому в целях выяснения мнения жителей области предлагаю вам принять участие в акции
«ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»
Предлагаю выразить свою гражданскую позицию, предусмотренную ст. 29 Конституции РФ, наклеив на свой автомобиль наклейку размером 12 см х 42 см «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»
Получить наклейки можно по адресу:
г. Орел, ул. Городская, д. 98 (остановка «Лесоторговая база», въезд №3),
либо договориться о получении по телефону 8-953-616-50-55.
Игорь Рыбаков
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