Акция «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

3.04.2017г. на сессии областного совета губернатор Потомский В.В. заявил, что вопрос о его отставке должны решать жители области. Поэтому в целях выяснения мнения жителей области предлагаю вам принять участие в акции

«ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Предлагаю выразить свою гражданскую позицию, предусмотренную ст. 29 Конституции РФ, наклеив на свой автомобиль наклейку размером 12 см х 42 см «ПОТОМСКИЙ, УХОДИ»

Получить наклейки можно по адресу:

г. Орел, ул. Городская, д. 98 (остановка «Лесоторговая база», въезд №3),

либо договориться о получении по телефону 8-953-616-50-55.

Игорь Рыбаков

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 03 мая 2017 в 13:35. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 80

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Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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