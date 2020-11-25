28-летний житель Орла подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года в Северном районе города Орла подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, применил физическую силу в отношении сотрудника полиции, который прибыл для пресечения его противоправных действий.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.