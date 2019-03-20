28 марта судебные приставы проведут День единого приема граждан

28 марта в УФССП России по Орловской области и во всех структурных подразделениях судебных приставов состоится День единого приема граждан.

Время приема — с 14.00 до 20.00.

Личный прием граждан будет осуществляться руководством управления,

начальниками отделов аппарата управления, начальниками и заместителями

начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями.

Для участия в приеме граждан приглашены члены Общественного

совета при УФССП России по Орловской области, омбудсмены по правам

человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

В ходе акции желающие могут узнать о наличии задолженности и в добровольном порядке исполнить требования исполнительного документа.

Гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Управление ФССП России по Орловской области находится по

адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 5.

Адреса районных отделов судебных приставов — на официальном

интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по

Орловской области, информирует пресс-служба ведомства.