28 марта судебные приставы проведут День единого приема граждан
28 марта в УФССП России по Орловской области и во всех структурных подразделениях судебных приставов состоится День единого приема граждан.
Время приема — с 14.00 до 20.00.
Личный прием граждан будет осуществляться руководством управления,
начальниками отделов аппарата управления, начальниками и заместителями
начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями.
Для участия в приеме граждан приглашены члены Общественного
совета при УФССП России по Орловской области, омбудсмены по правам
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.
В ходе акции желающие могут узнать о наличии задолженности и в добровольном порядке исполнить требования исполнительного документа.
Гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Управление ФССП России по Орловской области находится по
адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 5.
Адреса районных отделов судебных приставов — на официальном
интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по
Орловской области, информирует пресс-служба ведомства.