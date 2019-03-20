20 марта 2019



28 марта судебные приставы проведут День единого приема граждан

28 марта в УФССП России по Орловской области и во всех структурных подразделениях судебных приставов состоится День единого приема граждан.
Время приема — с 14.00 до 20.00.
Личный прием граждан будет осуществляться руководством управления,
начальниками отделов аппарата управления, начальниками и заместителями
начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями.
Для участия в приеме граждан приглашены члены Общественного
совета при УФССП России по Орловской области, омбудсмены по правам
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.
В ходе акции желающие могут узнать о наличии задолженности и в добровольном порядке исполнить требования исполнительного документа.
Гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Управление ФССП России по Орловской области находится по
адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 5.
Адреса районных отделов судебных приставов — на официальном
интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по
Орловской области, информирует пресс-служба ведомства.

 

Берегитесь укусов клещей!
Творческим союзам Орла будут присуждать муниципальные премии
В Орловской области в ДТП погибла женщина
Опубликовано 20 Мар 2019 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"