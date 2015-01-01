29 апреля в Орловской области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»

Планируется, что в субботнике примут участие около 200 тыс. жителей области. Предусмотрена очистка берегов рек и пригородных лесов, обустройство источников и родников, лесов и парков. Будет высажено 400 лип, 500 кленов, 500 декоративных красных дубов, а также 1400 саженцев кустарников.

В настоящее время в регионе проходит традиционный экологический двухмесячник в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая стартовала 1 апреля и продлится до 1 июня.

К  уборке в Орле привлечено 129 человек, задействовано 40 единиц техники. За первую декаду апреля на областные полигоны было вывезено более 750 тонн мусора, ликвидированы 32 несанкционированные свалки.

 

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Опубликовано 17 Апр 2017 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 3

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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