29 апреля в Орловской области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
Планируется, что в субботнике примут участие около 200 тыс. жителей области. Предусмотрена очистка берегов рек и пригородных лесов, обустройство источников и родников, лесов и парков. Будет высажено 400 лип, 500 кленов, 500 декоративных красных дубов, а также 1400 саженцев кустарников.
В настоящее время в регионе проходит традиционный экологический двухмесячник в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая стартовала 1 апреля и продлится до 1 июня.
К уборке в Орле привлечено 129 человек, задействовано 40 единиц техники. За первую декаду апреля на областные полигоны было вывезено более 750 тонн мусора, ликвидированы 32 несанкционированные свалки.
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