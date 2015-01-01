29 апреля в Орловской области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»

Планируется, что в субботнике примут участие около 200 тыс. жителей области. Предусмотрена очистка берегов рек и пригородных лесов, обустройство источников и родников, лесов и парков. Будет высажено 400 лип, 500 кленов, 500 декоративных красных дубов, а также 1400 саженцев кустарников.

В настоящее время в регионе проходит традиционный экологический двухмесячник в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая стартовала 1 апреля и продлится до 1 июня.

К уборке в Орле привлечено 129 человек, задействовано 40 единиц техники. За первую декаду апреля на областные полигоны было вывезено более 750 тонн мусора, ликвидированы 32 несанкционированные свалки.