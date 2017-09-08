В Орловской области сотрудник ГИБДД сильно избил пассажира «Жигулей»

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении старшего госинспектора «Новодеревеньковского» отделения ГИБДД, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, 14 октября 2017 года инспектор при исполнении должностных обязанностей, с целью проверки документов подъехал на служебном автомобиле «Лада Приора» к припаркованному на обочине сломанному авто ВАЗ-2115. Все происходило на дороге Залегощь — Красная Заря. В процессе общения инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя и попросил его проследовать к служебному автомобилю. Водитель отказался подчиниться требованиям сотрудника ГИБДД. Тогда инспектор начал тащить водителя к машине. На помощь водителю бросился пассажир «Жигулей». В ответ инспектор несколько раз ударил пассажира ногой в живот. Пострадавший от удара получил серьезные травмы — разрыв двенадцатиперстной кишки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе УМВД также прокомментировали инцидент.

Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения – пояснили в силовом ведомстве.

 

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Опубликовано 17 Окт 2017 в 15:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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