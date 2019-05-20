20 мая 2019



3 июня в Орловской области отключается аналоговое телевидение

С 3 июня 2019 года наш регион полностью перейдет на цифровые технологии, аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге».

Администрация Орла напоминает: для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Актуальную информацию о цифровом телерадиовещании, карте охвата и полезные советы по выбору оборудования можно получить на информационных порталах о цифровом эфирном телевидении http://ртрс.рф/ и http://смотрицифру.рф/, а также по федеральной «горячей линии»: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Для помощи на дому звоните в РТРС по телефону +7 (4862) 59-99-70.

Также консультативную помощь можно получить в администрации города Орла и территориальных управлениях по номерам:

  • +7 (4862) 42-11-02 — технический сектор по работе с обращениями граждан управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла;
  • 43-22-12 — Единая дежурно-диспетчерская служба;
  • 43-18-19 — территориальное управление по Советскому району;
  • 55-05-64 — территориальное управление по Железнодорожному району;
  • 71-73-17, 73-57-56 — территориальное управление по Заводскому району;
  • 47-38-91 — территориальное управление по Северному району.

 

Закончить укладку коллектора в Орле обещают к 1 февраля
В Орле на стройплощадке нашли авиабомбу
У орловцев спросят, оскорбляют ли их изображения женских прелестей
Опубликовано 20 мая 2019 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"