3 июня в Орловской области отключается аналоговое телевидение

С 3 июня 2019 года наш регион полностью перейдет на цифровые технологии, аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге».

Администрация Орла напоминает: для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Актуальную информацию о цифровом телерадиовещании, карте охвата и полезные советы по выбору оборудования можно получить на информационных порталах о цифровом эфирном телевидении http://ртрс.рф/ и http://смотрицифру.рф/, а также по федеральной «горячей линии»: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Для помощи на дому звоните в РТРС по телефону +7 (4862) 59-99-70.

Также консультативную помощь можно получить в администрации города Орла и территориальных управлениях по номерам: