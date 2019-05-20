3 июня в Орловской области отключается аналоговое телевидение
С 3 июня 2019 года наш регион полностью перейдет на цифровые технологии, аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге».
Администрация Орла напоминает: для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
Актуальную информацию о цифровом телерадиовещании, карте охвата и полезные советы по выбору оборудования можно получить на информационных порталах о цифровом эфирном телевидении http://ртрс.рф/ и http://смотрицифру.рф/, а также по федеральной «горячей линии»: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Для помощи на дому звоните в РТРС по телефону +7 (4862) 59-99-70.
Также консультативную помощь можно получить в администрации города Орла и территориальных управлениях по номерам:
- +7 (4862) 42-11-02 — технический сектор по работе с обращениями граждан управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла;
- 43-22-12 — Единая дежурно-диспетчерская служба;
- 43-18-19 — территориальное управление по Советскому району;
- 55-05-64 — территориальное управление по Железнодорожному району;
- 71-73-17, 73-57-56 — территориальное управление по Заводскому району;
- 47-38-91 — территориальное управление по Северному району.