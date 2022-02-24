3 марта часть потребителей в Заводском районе Орла останется без воды

Как сообщает администрация г. Орла со ссылкой на МПП ВКХ «Орелводоканал», 3 марта с 8.00 до 20.00 в связи с заменой участка водовода на пер. Дарвина у железной дороги будет отключено водоснабжение потребителей дома №77а по ул. Автовокзальной, частных домов по ул. Орёлстроевской; снижено давление питьевой воды в разводящей водопроводной сети для потребителей МКР «Ботаника», пер. Балтийского, ул. Комсомольской, ул. Автовокзальной (от пер. Рижского до автовокзала).

Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами.

Телефон для справок (4862) 44-36-18.