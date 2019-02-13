30-летие вывода советских войск из Афганистана почтят колокольным звоном

15 февраля во всех монастырях и храмах Орловской епархии в 10:00 прозвучит 15-минутный колокольный звон по случаю 30-й годовщины вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Историческое событие состоялось 15 февраля 1989 года.

В пресс-службе митрополии напомнили, что День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, – официальная памятная дата в России, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.