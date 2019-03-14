14 марта 2019



30-летний орловец украл и продал две машины своего соседа

В ОМВД России по Орловскому району обратился местный житель, сообщивший о краже принадлежащих ему автомобилей – «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2107». Мужчина пояснил, что длительное время не проживал по данному адресу. Машины были припаркованы возле дома потерпевшего.

По факту хищения транспортных средств было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к хищению причастен знакомый потерпевшего – 30-летний житель Орловского района.

Кражу транспортных средств злоумышленник совершил в 2016 году. Сначала он похитил автомобиль «ВАЗ-2107», который реализовал на запчасти. Второй похищенный автомобиль злоумышленник продал.  Полицейские установили покупателя, изъяли транспортное средство и вернули его потерпевшему.

В настоящее время ведется следствие, информирует  пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Мар 2019 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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