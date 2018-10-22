30-летний житель Орла пытался убить свою мать. Возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 18 октября 2018 года 30-летний житель города Орла, находясь по месту своего жительства, вступил в конфликт с матерью, в ходе которого несколько раз ударил её ножом.

Свои преступные действия подозреваемый не смог довести до конца, так как ему оказали сопротивление брат и отец, мужчины тоже получили телесные повреждения.

Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшая выжила.

После совершенного преступления подозреваемый покончил жизнь самоубийством на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.