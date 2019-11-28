28 ноября 2019



30 ноября в Орле возле Александровского моста будет работать медицинский мобильный комплекс

30 ноября в Орле будет организована работа мобильного консультативно-диагностического центра НКМЦ им. З.И. Круглой.

Мобильный комплекс будет находиться возле Александровского моста (от памятника  Лескову до сквера  Маяковского) с 9.30 до 14.30.

Как сообщает пресс-служба губернатора, мероприятие организовано в целях совершенствования и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностики  и выбора тактики оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медпомощи, а также оказания методической помощи.

Работа мобильного комплекса организована в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

 

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Опубликовано 28 Ноя 2019 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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