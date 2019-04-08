8 апреля 2019



31-летний орловец порезал ножом товары в спортивном магазине

Инцидент произошел в минувшие выходные в магазине спорттоваров на Кромском шоссе.

Работникам магазина потребовалась помощь росгвардейцев: в торговом зале один из посетителей размахивал предметом, похожим на нож, при этом нецензурно выражался.

На замечания со стороны персонала магазина мужчина не реагировал. Со слов администраторов магазина, до приезда силовиков злоумышленник совершил порчу имущества и порезал некоторые из товаров.

Задержанный — 31-летний орловец. Также стало известно, что неделю назад данный гражданин украл дорогостоящую куртку в другом сетевом магазине спорттоваров в Советском районе Орла.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 08 Апр 2019 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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