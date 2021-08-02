2 августа 2021



31-летний житель Орла ограбил 12-летнего ребёнка

Прокуратура Заводского района г. Орла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия).

По версии следствия, 07 июля 2021 г. обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе дома №253 по ул. Комсомольской г. Орла, увидел сидящих на скамейке ранее ему знакомых несовершеннолетних.  У одного из детей в руках была денежная купюра достоинством 50 рублей. Злоумышленник, угрожая 12-летнему ребенку кулаком, сжал его руку, в которой находились денежные средства, высказывая угрозы, что сломает ему руку, если тот не отдаст деньги, вырвал купюру и распорядился ею по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено Заводским районным судом г. Орла.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 02 Авг 2021 в 16:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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