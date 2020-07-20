31 новый случай COVID-19 подтвержден в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 20 июля в Орловской области зарегистрированы 5349 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1392 человека, выздоровели 3880 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2590 жителей Орла, 606 – в Орловском районе, 564 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 166 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 115 – в Дмитровском районе, 112 – в Урицком районе, 99 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, по 74 – в Свердловском и Ливенском районах, 72 – в Верховском районе, 70 – в Кромском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, по 58 − в Покровском и Знаменском районах, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 47 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 38 – в Залегощенском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.