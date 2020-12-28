28 декабря 2020



32-летний орловец попытался пронести мимо кассы корзину с продуктами

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Раздольной в Орле. Один из посетителей не пожелал оплатить содержимое продуктовой корзины на кассе и попытался незаметно скрыться из магазина. Персонал магазина обратился за помощью к Росгвардии.

Прибывшие по «тревожному» сигналу росгвардейцы задержали мужчину и вернули похищенные товары в магазин. Силовики выяснили, что 32-летний житель Орловской области ранее уже был уличён в преступлениях общеуголовной направленности.

Правонарушителя передали полиции.

 

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Опубликовано 28 Дек 2020 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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