32-летний орловец попытался пронести мимо кассы корзину с продуктами

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Раздольной в Орле. Один из посетителей не пожелал оплатить содержимое продуктовой корзины на кассе и попытался незаметно скрыться из магазина. Персонал магазина обратился за помощью к Росгвардии.

Прибывшие по «тревожному» сигналу росгвардейцы задержали мужчину и вернули похищенные товары в магазин. Силовики выяснили, что 32-летний житель Орловской области ранее уже был уличён в преступлениях общеуголовной направленности.

Правонарушителя передали полиции.