30 июля 2020



32 новых случая COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 30 июля в Орловской области зарегистрированы 5614 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1230 человек, выздоровели 4295 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2705 жителей Орла,  654 – в Орловском районе, 572 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 177 – в Ливнах, 138 – в Болховском районе, 122 – в Дмитровском районе, 121 – в Новодеревеньковском районе, 117 – в Урицком районе, 92 – в Хотынецком районе, 86 − в  Ливенском районе , 80 – в Новосильском районе,  75 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и Кромском районах, 63 − в Покровском районе, по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 49 − в  Должанском районе, 45 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Июл 2020 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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