Орловцев ждет мото-шоу на открытие сезона 2018 16+

В Орле на главной площади города 1 мая состоится открытие мотосезона 2018. Как сообщили организаторы в группе ВК «ОрелМото», гостей ждет большая шоу-программа. Сначала колонна мотоциклистов проедет от сквера Комсомольцев до площади Ленина, где 14.30 начнется основное действо — шоу мотоциклистов.

Также зрителей ждет джимхана — преодоление извилистого отрезка за наименьшее время, выставка старинных мотоциклов и раритетных машин. На площади выступят также спортивные и танцевальные коллективы. Изюминкой программы станет стандрайдинг — умение водителей контролировать равновесие на одном колесе. Причем орловские мастера показывают и езду на заднем колесе, и на одном переднем, и различные трюки — детям, наверняка, надолго запомнится это шоу.

Имейте в виду, что обеспечение безопасности зрителей на подобных орловских шоу оставляет желать лучшего. Поэтому не отпускайте от себя ребенка и ни в коему случае нельзя не то что заходить за ограждение, но даже близко приближаться к ограде. Хлипкие стойки и уж тем более ленточки не защитят вас при столкновении с «железным конем».

 

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Опубликовано 11 Апр 2018 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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