Орловцев ждет мото-шоу на открытие сезона 2018 16+

В Орле на главной площади города 1 мая состоится открытие мотосезона 2018. Как сообщили организаторы в группе ВК «ОрелМото», гостей ждет большая шоу-программа. Сначала колонна мотоциклистов проедет от сквера Комсомольцев до площади Ленина, где 14.30 начнется основное действо — шоу мотоциклистов.

Также зрителей ждет джимхана — преодоление извилистого отрезка за наименьшее время, выставка старинных мотоциклов и раритетных машин. На площади выступят также спортивные и танцевальные коллективы. Изюминкой программы станет стандрайдинг — умение водителей контролировать равновесие на одном колесе. Причем орловские мастера показывают и езду на заднем колесе, и на одном переднем, и различные трюки — детям, наверняка, надолго запомнится это шоу.

Имейте в виду, что обеспечение безопасности зрителей на подобных орловских шоу оставляет желать лучшего. Поэтому не отпускайте от себя ребенка и ни в коему случае нельзя не то что заходить за ограждение, но даже близко приближаться к ограде. Хлипкие стойки и уж тем более ленточки не защитят вас при столкновении с «железным конем».