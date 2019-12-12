33-летний орловец разбил витрину в ночном баре

Минувшей ночью сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта — круглосуточного пивного бара в Северном районе города Орла.

Как выяснилось, около трех часов ночи один из участников шумной компании начал выражать недовольство работникам бара в нецензурной форме, нарушая общественный порядок и оскорбляя отдыхающих граждан.

В ответ на требования прекратить дебош 33-летний мужчина разбил стулом одну из витрин.

Росгвардейцы задержали дебошира, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения, и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.