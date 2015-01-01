Орловский депутат стал магистром

Эдуард Трояновский стал магистром, — сообщает издание «Спортс.ру».  Российский боксер и депутат городского света Эдуард Трояновский получил соответствующий диплом. Тема работы Трояновского, который защищал диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГС – «Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)».

Кстати, новоиспеченный магистр является претендентом на титул чемпиона мира. Трояновский – основной претендент на пояс WBA в первом полусреднем весе, которым сейчас владеет белорус Кирилл Релих.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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