Орловский депутат стал магистром

Эдуард Трояновский стал магистром, — сообщает издание «Спортс.ру». Российский боксер и депутат городского света Эдуард Трояновский получил соответствующий диплом. Тема работы Трояновского, который защищал диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГС – «Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)».

Кстати, новоиспеченный магистр является претендентом на титул чемпиона мира. Трояновский – основной претендент на пояс WBA в первом полусреднем весе, которым сейчас владеет белорус Кирилл Релих.