В нацпарке «Орловское Полесье» появился еще один храм

1 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы деревни Жудре Хотынецкого района состоялось первое богослужение. Благодарственный молебен совершил благочинный Знаменско-Хотынецкого округа протоиерей Василий Стойка. Как сообщает обновленный сайт орловской митрополии, храм буквально вырос в самом центре посёлка за полгода благодаря директору АНО «Символик» Святославу Можей и жителям села.

Сейчас идёт работа над иконостасом, престолом и жертвенником. Жители Жудрё надеются, что к престольному празднику в храме пройдет первая божественная литургия, и возможно, состоится освящение храма.