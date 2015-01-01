В нацпарке «Орловское Полесье» появился еще один храм

1 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы деревни Жудре Хотынецкого района состоялось первое богослужение. Благодарственный молебен совершил благочинный Знаменско-Хотынецкого округа протоиерей Василий Стойка. Как сообщает обновленный сайт орловской митрополии, храм буквально вырос в самом центре посёлка за полгода благодаря директору АНО «Символик» Святославу Можей и жителям села.

Сейчас идёт работа над иконостасом, престолом и жертвенником. Жители Жудрё надеются, что к престольному празднику в храме пройдет первая божественная литургия, и возможно, состоится освящение храма.

 

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Опубликовано 06 Июн 2018 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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